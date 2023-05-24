Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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О смерти Елены Новосельцевой корреспонденту КП-Новосибирск сообщили родственники женщины. Она скончалась 22 мая в Новосибирске. Похороны Елены пройдут сегодня, 24 мая.
По словам родных, Елена всех узнавала, но сознание к ней полностью так и вернулось. Елена очень сильно похудела, ее планировали выписать домой из паллиативного отделения больницы №12, предварительно обучив родственников уходу. Домой женщину забрать не успели.
Елена Новосельцева отдыхала на Бали, когда 4 января у нее случился инсульт, после которого она впала в кому. Женщину сначала лечили на Бали, в это время родственники пытались добиться от Минздрава ее эвакуации на родину специальным бортом.
Минздрав Новосибирской области принял решение о доставке Елены в Новосибирск, 16 февраля за ней отправились врачи. По прибытию ей сделали операцию. Дочь пострадавшей рассказала Атас.Инфо о состоянии мамы после транспортировки в Новосибирск.
У Елены обнаружили разорванную аневризму и провели операцию в Федеральном центре нейрохирургии, после чего доставили в Новосибирскую областную больницу, где она находилась в реанимации.
Деньги на лечение, которое Елена проходила на Бали, Правительство Новосибирской области выделило из резервного фонда.