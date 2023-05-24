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Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали, умерла в Новосибирске 22 мая

24 мая 2023, 04:33
Фото: atas.info
Фото предоставлено семьей Новосельцевых

В Новосибирске 22 мая умерла женщина, впавшая в кому на Бали

Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали в начале этого года, скончалась в Новосибирске, не приходя в сознание.

О смерти Елены Новосельцевой корреспонденту КП-Новосибирск сообщили родственники женщины. Она скончалась 22 мая в Новосибирске. Похороны Елены пройдут сегодня, 24 мая.

По словам родных, Елена всех узнавала, но сознание к ней полностью так и вернулось. Елена очень сильно похудела, ее планировали выписать домой из паллиативного отделения больницы №12, предварительно обучив родственников уходу. Домой женщину забрать не успели.

Елена Новосельцева отдыхала на Бали, когда 4 января у нее случился инсульт, после которого она впала в кому. Женщину сначала лечили на Бали, в это время родственники пытались добиться от Минздрава ее эвакуации на родину специальным бортом.

Минздрав Новосибирской области принял решение о доставке Елены в Новосибирск, 16 февраля за ней отправились врачи. По прибытию ей сделали операцию. Дочь пострадавшей рассказала Атас.Инфо о состоянии мамы после транспортировки в Новосибирск.

У Елены обнаружили разорванную аневризму и провели операцию в Федеральном центре нейрохирургии, после чего доставили в Новосибирскую областную больницу, где она находилась в реанимации.

Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска
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Деньги на лечение, которое Елена проходила на Бали, Правительство Новосибирской области выделило из резервного фонда.

#Ольга Храмушкина#Требуется эвакуация: сибирячка в коме на Бали#Общество#Происшествия#Смерть#Минздрав#Новосибирск#Новосибирская область
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