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Под Новосибирском грузовой поезд насмерть переехал мужчину

25 мая 2023, 03:48
Фото: 1MI
Грузовой поезд сбил мужчину под Новосибирском
Мужчина погиб под колесами грузового поезда на станции Мошково в Новосибирской области. Это ЧП расследуют транспортная полиция и следователи Восточного межрегионального СУ СК.

На железной дороге был сбит мужчина. Машинист грузового поезда увидел человека на путях, но не успел избежать трагедии, хоть и применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал.

Пешеход скончался от полученных травм. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Оторвало голову»: двух человек насмерть сбил грузовой поезд под Новосибирском
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Напомним, ранее в Новосибирской области поезд переехал женщину и мужчину на ЖД-путях возле Тогучина. По словам очевидцев, погибшим оторвало голову - они были пьяны.

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#Алина Шефер#Происшествия#Погиб#Поезд#Новосибирск#Новосибирская область
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