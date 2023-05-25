Под Новосибирском грузовой поезд насмерть переехал мужчину

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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На железной дороге был сбит мужчина. Машинист грузового поезда увидел человека на путях, но не успел избежать трагедии, хоть и применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал.
Пешеход скончался от полученных травм. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Новосибирской области поезд переехал женщину и мужчину на ЖД-путях возле Тогучина. По словам очевидцев, погибшим оторвало голову - они были пьяны.