Погибшего на СВО венгеровчанина Владимира Сиратовича отпели в храме

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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«26 мая 2023 года состоится прощание с Сиратовичем Владимиром Сергеевичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», - указано на официальной странице администрации Венгеровского района в социальной сети «ВКонтакте».
Молодого человека отпели в православном храме села Венгерово. Прощание проходило с 11.15 до 12.30. О причинах и обстоятельствах гибели венгеровчанина не сообщается.