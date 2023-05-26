atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Изображение материала

Погибшего на СВО венгеровчанина Владимира Сиратовича отпели в храме

26 мая 2023, 05:55
Фото: Официальная страница администрации Венгеровского района «ВКонтакте»
Погибшему было 26 лет

Погибшего на СВО венгеровчанина Владимира Сиратовича отпели в храме

В Венгеровском районе простились с местным жителем Владимиром Сиратовичем. Молодой человек погиб в зоне СВО.
«26 мая 2023 года состоится прощание с Сиратовичем Владимиром Сергеевичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», - указано на официальной странице администрации Венгеровского района в социальной сети «ВКонтакте».

Молодого человека отпели в православном храме села Венгерово. Прощание проходило с 11.15 до 12.30. О причинах и обстоятельствах гибели венгеровчанина не сообщается.

Младший сержант из Барабинского района Юрий Первухин погиб в зоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Сузунского района Иван Пятков погиб в зоне СВО
#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
Сегодня, 05:44
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Сегодня, 04:06
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием
Сегодня, 04:22
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
Вчера, 08:41
Куда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
Вчера, 09:21
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 02:00