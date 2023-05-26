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В Новосибирске синоптики назвали сроки открытия купального сезона-2023

26 мая 2023, 01:46
Фото: 1MI
Стало известно, когда начнется купальный сезон в Новосибирске
Купальный сезон в Новосибирской области начнется, когда установится температура не ниже +10 по ночам. Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Специалисты объявили в беседе с Om1.ru, что это произойдет в конце июня, когда повышение температурного фона станет более комфортным. Вода должна прогреваться днем до +18 градусов.

Они отмечают, что в Новосибирске вода никогда не прогревается выше 19-20 градусов, за исключением жарких летних дней. В настоящее время температура воды в Оби составляет +11, но в водохранилище немного выше - до +14.

Руководитель гидрометцентра Анна Лапчик указала, что пока ожидаются заморозки в ночное время, купание невозможно.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске официально откроют шесть пляжей. Один будет на частной территории.

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#Купание#Новосибирское водохранилище#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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