В Новосибирске синоптики назвали сроки открытия купального сезона-2023

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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Специалисты объявили в беседе с Om1.ru, что это произойдет в конце июня, когда повышение температурного фона станет более комфортным. Вода должна прогреваться днем до +18 градусов.
Они отмечают, что в Новосибирске вода никогда не прогревается выше 19-20 градусов, за исключением жарких летних дней. В настоящее время температура воды в Оби составляет +11, но в водохранилище немного выше - до +14.
Руководитель гидрометцентра Анна Лапчик указала, что пока ожидаются заморозки в ночное время, купание невозможно.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске официально откроют шесть пляжей. Один будет на частной территории.