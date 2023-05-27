Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Генеральный план развития Новосибирска предусматривает строительство 32 новых станций метрополитена к 2050 году. Несмотря на отсутствие финансирования, городские власти намерены уже сейчас резервировать земельные участки для развития сети подземного транспорта.
Предполагается, что в итоге новосибирская подземка будет состоять из трех линий протяженностью около 67 километров, 46 станций и 4 электродепо. Сейчас функционируют 14 станций и одно депо для подвижного состава.
Первая очередь продолжения строительства метрополитена предусматривает появление до 2030 года двух новых станций «Гусинобродская» и «Молодежная» на Дзержинской ветке и строительство метродепо «Волочаевская». На Ленинской линии должны быть введены в эксплуатацию три новых станции: «Северная», «Площадь Станиславского» и «Троллейная».