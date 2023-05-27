Первая очередь продолжения строительства метрополитена предусматривает появление до 2030 года двух новых станций «Гусинобродская» и «Молодежная» на Дзержинской ветке и строительство метродепо «Волочаевская». На Ленинской линии должны быть введены в эксплуатацию три новых станции: «Северная», «Площадь Станиславского» и «Троллейная».