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Названы места будущих станций метро в Новосибирске

4 мая 2023, 08:17
Фото: atas.info
В Калининском районе намерены построить новые станции метро

В Новосибирске планируют построить станции метро «Учительская» и «Снегири»

Мэрия Новосибирска представила проект развития территории в окрестностях парка культуры и отдыха «Сосновый бор» до 2030 года. Планируется построить две новые станции метро с целью обеспечить удобный доступ к этой зоне. Разработкой проекта занимаются городские власти.

По проекту развития территории Калининского района Новосибирска до 2030 года, мэрия города намерена построить две новых станции метро.

Решение было опубликовано на сайте мэрии. Согласно документу, первая станция планируется на пересечении улиц Учительской и Богдана Хмельницкого в этом районе.

Вторая станция — на пересечении Рассветной и Курчатова. Они будут названы «Учительская» и «Снегири» соответственно.

Отметим, что в Новосибирске достраивают станцию метро «Спортивная». Ее обещали открыть в 2022 году, но сроки введения в эксплуатацию власти постоянно сдвигали. Недавно стало известно, что откроют станцию этим летом.

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#Метро#Новосибирское метро#Калининский район#Площадь Калинина#Транспорт#Город#Новосибирск#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Эмилия Губарева
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