Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По проекту развития территории Калининского района Новосибирска до 2030 года, мэрия города намерена построить две новых станции метро.
Решение было опубликовано на сайте мэрии. Согласно документу, первая станция планируется на пересечении улиц Учительской и Богдана Хмельницкого в этом районе.
Вторая станция — на пересечении Рассветной и Курчатова. Они будут названы «Учительская» и «Снегири» соответственно.
Отметим, что в Новосибирске достраивают станцию метро «Спортивная». Ее обещали открыть в 2022 году, но сроки введения в эксплуатацию власти постоянно сдвигали. Недавно стало известно, что откроют станцию этим летом.