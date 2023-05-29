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Что творится в Шебекино Белгородской области после украинского обстрела

29 мая 2023, 08:36
Фото: 1MI
Обстрелен город в России
Под обстрелами снова оказался город Шебекино, сообщают Telegram-каналы, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не подтвердил эту информацию.

По данным Telegram-канала Mash, военные со стороны Украины прицельно бьют из артиллерии по объектам инфраструктуры и по предприятиям российского региона, передают «Новые известия».

Как сообщает издание «Подъем», в городе звучит сирена. Люди проходят в укрытия. В соцсетях распространяют кадры прилетов, в результате которого даже начался пожар.

Напомним, что город Шебекино попадает регулярно под обстрелы с начала спецоперации. Накануне по городу было выпущено 38 артиллерийских снарядов, в том числе по местному предприятию, в результате которого погиб охранник.  

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#Белгород#Белгородская область#Обстрел#Спецоперация#Общество#Город#Россия#Эмилия Губарева
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