Что творится в Шебекино Белгородской области после украинского обстрела

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
По данным Telegram-канала Mash, военные со стороны Украины прицельно бьют из артиллерии по объектам инфраструктуры и по предприятиям российского региона, передают «Новые известия».
Как сообщает издание «Подъем», в городе звучит сирена. Люди проходят в укрытия. В соцсетях распространяют кадры прилетов, в результате которого даже начался пожар.
Напомним, что город Шебекино попадает регулярно под обстрелы с начала спецоперации. Накануне по городу было выпущено 38 артиллерийских снарядов, в том числе по местному предприятию, в результате которого погиб охранник.