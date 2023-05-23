Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки

Всего на текущий момент известно о восьми пострадавших мирных жителях Белгородской области, погибших среди гражданских нет. Большая часть людей, проживающих в Грайворонском округе, покинула территорию. Для них власти подготовили пункты временного размещения. Запланированные сегодня, 23 мая, последние звонки в школах региона пройдут в дистанционном формате. Состоятся ли полноценные школьные торжества в другие дни, местные власти пока не уточняют.