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Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки

23 мая 2023, 03:50
Фото: 1MI
В белгородской области введен режим контртеррористической операции

Атака диверсантов на Белгородскую область: что известно на утро 23 мая

В Белгородской области, где введен режим контртеррористической операции, продолжаются бои с диверсионной группой, проникшей на территорию региона со стороны Украины

Утром 23 мая беспилотники дважды сбрасывали взрывчатку на поселок Борисовка. Было повреждено административное здание. А ночью БПЛА атаковали жилые дома в Грайвороне. Здания загорелись, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом пишет издание Bel.ru со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Но, несмотря на ночные атаки с воздуха, диверсионная группа отступает. Ее преследуют подразделения различных силовых структур. Бойцам российской армии в качестве трофея достался американский бронетранспортер MaxxPro, брошенный в Грайвороне. Несмотря на то, что боевая машина получила повреждения, броневик на ходу.

Всего на текущий момент известно о восьми пострадавших мирных жителях Белгородской области, погибших среди гражданских нет. Большая часть людей, проживающих в Грайворонском округе, покинула территорию. Для них власти подготовили пункты временного размещения. Запланированные сегодня, 23 мая, последние звонки в школах региона пройдут в дистанционном формате. Состоятся ли полноценные школьные торжества в другие дни, местные власти пока не уточняют.

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Диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ Белгородской области с территории Украины во второй половине дня 22 мая. Нападение вооруженного отряда сопровождалось массовыми обстрелами населенных пунктов региона. Под огнем оказалось село Терезовка в Шебекинском горокруге, был обстрелян сам Грайворон, села Глотово и Козинка Грайворонского округа, село Старый Хутор Валуйского округа. Были отмечены перебои со связью и интернетом.

Губернатор Гладков заявил и об информационной атаке на Белгородскую область.

По мнению военкора Евгения Поддубного, за волной фейков и дезинформации стоит украинская сторона, а истиной целью атаки была попытка минимизировать информационный ущерб от поражения в Бахмуте.

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#Зона СВО#Диверсия#Нападение#Спецоперация#Белгородская область
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