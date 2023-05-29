Краснокнижную редкую бабочку махаон заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В ВК-группе «Грибы и грибные места НСО» очевидцы поделились фотографией бабочки, похожей на краснокнижный махаон. Заметили насекомое в черте города.
Махаон – это крупная бабочка. Размах ее крыльев может достигать 10 см в длину. Известно, что гусеница махаона может съесть целую грядку укропа, но все же она питается листьями полыни.
Примечательно, но в природе застать бабочку в состоянии покоя удается крайне редко. Можно сказать, что автору снимка крупно повезло сделать такой кадр.