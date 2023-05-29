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Краснокнижную редкую бабочку махаон заметили в Новосибирске

29 мая 2023, 03:28
Фото: ВК/Грибы и грибные места НСО
Бабочка летала по Новосибирску

В Новосибирске заметили краснокнижную редкую бабочку махаон

Жители Новосибирска заметили в городе бабочку махаон, занесенную в Красную книгу, о чем стало известно из соцсетей.

В ВК-группе «Грибы и грибные места НСО» очевидцы поделились фотографией бабочки, похожей на краснокнижный махаон. Заметили насекомое в черте города.

Махаон – это крупная бабочка. Размах ее крыльев может достигать 10 см в длину. Известно, что гусеница махаона может съесть целую грядку укропа, но все же она питается листьями полыни.

Примечательно, но в природе застать бабочку в состоянии покоя удается крайне редко. Можно сказать, что автору снимка крупно повезло сделать такой кадр.

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#Эмилия Губарева#Насекомые#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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