Такие конфликты проще не допускать, чем потом восстанавливать отношения между людьми. И самое главное, не вмешивать в разборки детей, как это произошло в предыдущем конфликте в школе, когда целый класс неделями не выходил на учебу. Родителям не стоит обсуждать с детьми ни нового, ни бывшего директора школы, считает Константин Антонов: «Когда дети говорят, директор такая и сякая. Разве это нормально?».