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Депутат Заксобрания назвал причины нового конфликта в гимназии №10

31 мая 2023, 04:46
Фото: 1MI
В школе №10 снова накалилась обстановка.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Антонов обозначил по пунктам основные причины конфликта в гимназии №10, в который опять оказались втянуты дети.

После смены директора конфликт в 3 «А» классе гимназии №10 постепенно утих, но на днях в том же учебном заведении снова возникла напряженность. По мнению депутата Заксобрания НСО Константина Антонова, причина нового конфликта в том, что по школе прошел слух о сокращении количества часов английского языка. Так как школа с углубленным изучением иностранных языков, родители посчитали сокращение часов английского недопустимым.

В результате оказалось, что уроки английского в расписании учеников остались в том же количестве. В таких случаях, пишет депутат, родителям нужно сначала получить официальное подтверждение возмутившей их информации, а потом уже начинать обсуждение в чатах.

Еще одной причиной, как сообщает Константин Антонов на свой странице Вконтакте, оказалась вовлеченность в учебный процесс и конкретно в новый конфликт бывшего директора Натальи Ярославцевой. По словам Антонова Наталья Ярославцева активно подключилась к обсуждению в чатах решений нового директора и заняла осуждающую позицию.

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Такие конфликты проще не допускать, чем потом восстанавливать отношения между людьми. И самое главное, не вмешивать в разборки детей, как это произошло в предыдущем конфликте в школе, когда целый класс неделями не выходил на учебу. Родителям не стоит обсуждать с детьми ни нового, ни бывшего директора школы, считает Константин Антонов: «Когда дети говорят, директор такая и сякая. Разве это нормально?».

Неспособность прийти к единой точке зрения привела в предыдущем конфликте к вмешательству прокурора, напомнил под коней Константин Антонов и призвал научиться говорить о проблемах и слышать друг друга, чтобы конфликты решались меньшей кровью и без вмешательства департамента образования и прокуратуры.

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Класс гимназии №10, в котором возник длительный конфликт в итоге пришлось расформировать по требованию родителей.

#Ольга Храмушкина#Дети#Школа#Конфликт#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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