Голый марафонец пробежал по улице Покрышкина в Новосибирске: горожане в шоке

Жители Новосибирска, видя подобные случаи все чаще, предполагают, что голые забеги по улицам города могут получить некую популярность, так как это далеко не первое происшествие подобного рода в этом году. Несколько дней назад на летней беседке ресторана появилась обнаженная дама. Она развеселила персонал и гостей.