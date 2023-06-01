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Голый марафонец пробежал по улице Покрышкина в Новосибирске: горожане в шоке

1 июня 2023, 07:58
Фото: Новосибирск с огоньком

Голый марафонец пробежал по улице Покрышкина в Новосибирске

Жителей Новосибирска шокировал мужчина, который устроил обнаженную пробежку. Это инцидент произошел 1 июня на улице Покрышкина.

Голый «марафонец» вызвал большой интерес среди прохожих. А фото этой необычной сцены быстро разлетелись по группам в соцсетях.

«Мужчина бежал по улице абсолютно нагой, без какого-либо стеснения. Его никто не останавливал, он пробежал несколько метров и скрылся за домом», - рассказали читатели Atas.info.

Жители Новосибирска, видя подобные случаи все чаще, предполагают, что голые забеги по улицам города могут получить некую популярность, так как это далеко не первое происшествие подобного рода в этом году. Несколько дней назад на летней беседке ресторана появилась обнаженная дама. Она развеселила персонал и гостей.

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#Общество#Голый#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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