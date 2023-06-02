За проезд в новосибирском метро заплатит Пушкин

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, акция «Читаем Пушкина в метро» стартует 6 июня в 10.00. Она приурочена ко Дню Российской поэзии (Пушкинский день) и Дню Русского языка.
Мероприятие стартует на станции «Площадь Ленина». Показать свое великолепное знание поэзии Пушкина станет возможным на «красной» ветке метрополитена (станции «Заельцовская», «Красный проспект», «Октябрьская», «Речной вокзал», «Студенческая» и «Карла Маркса»), а также «зеленой» ветке («Березовая роща»). Благодаря начитанности проезд в метро станет бесплатным.
При этом нужно прочесть не менее двух строф из любого стихотворения великого русского поэта. Знание Пушкина будут проверять тридцать учителей русского языка и литературы и 120 волонтеров. Организатором культурной акции выступит Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово».