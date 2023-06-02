За проезд в новосибирском метро заплатит Пушкин

При этом нужно прочесть не менее двух строф из любого стихотворения великого русского поэта. Знание Пушкина будут проверять тридцать учителей русского языка и литературы и 120 волонтеров. Организатором культурной акции выступит Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово».