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За проезд в новосибирском метро заплатит Пушкин

2 июня 2023, 11:59
Фото: 1MI
Знание Пушкина сделает проезд в метро бесплатным

В новосибирском метро бесплатный проезд обеспечитзнание Пушкина

Новосибирцы смогут бесплатно проехать в метро. Для этого нужно быть знатоком поэзии Пушкина.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, акция «Читаем Пушкина в метро» стартует 6 июня в 10.00. Она приурочена ко Дню Российской поэзии (Пушкинский день) и Дню Русского языка.

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Мероприятие стартует на станции «Площадь Ленина». Показать свое великолепное знание поэзии Пушкина станет возможным на «красной» ветке метрополитена (станции «Заельцовская», «Красный проспект», «Октябрьская», «Речной вокзал», «Студенческая» и «Карла Маркса»), а также «зеленой» ветке («Березовая роща»). Благодаря начитанности проезд в метро станет бесплатным.

При этом нужно прочесть не менее двух строф из любого стихотворения великого русского поэта. Знание Пушкина будут проверять тридцать учителей русского языка и литературы и 120 волонтеров. Организатором культурной акции выступит Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово».

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