Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Сразу по приезду в зону СВО у 56 бойцов отряда был диагностирован короновирус. «Никого назад не отправили. Мы организовали лазарет. Военные медики оказали нам помощь», — поделился Панферов в интервью Сиб.фм.
Часть отряда «Вега» должна была выехать в зону СВО до 15 декабря. В Новосибирске в это время были низкие температуры, а по приезду на место военных ждала промозглая влажная погода с дождями и заморозками по ночам. В результате, по словам командира, в процессе акклиматизации иммунитет снизился и большая часть приехавших заразилась короновирусом. Несмотря на болезнь бойцы рвались выполнять боевые задания, но им пришлось сначала завершить лечение.
Парфенов высказался о вероятности второй волны мобилизации.