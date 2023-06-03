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56 бойцов батальона «Вега» перенесли смертельно опасную болезнь в зоне СВО

3 июня 2023, 06:19
Фото: Заксобрание НСО
Андрей Панферов - командир батальона "Вега".
О том, как 56 бойцов батальона «Вега» перенесли смертельно опасное заболевание сразу по прибытию в зону СВО, рассказал командир батальона Андрей Панферов.

Сразу по приезду в зону СВО у 56 бойцов отряда был диагностирован короновирус. «Никого назад не отправили. Мы организовали лазарет. Военные медики оказали нам помощь», — поделился Панферов в интервью Сиб.фм.

Часть отряда «Вега» должна была выехать в зону СВО до 15 декабря. В Новосибирске в это время были низкие температуры, а по приезду на место военных ждала промозглая влажная погода с дождями и заморозками по ночам. В результате, по словам командира, в процессе акклиматизации иммунитет снизился и большая часть приехавших заразилась короновирусом. Несмотря на болезнь бойцы рвались выполнять боевые задания, но им пришлось сначала завершить лечение.

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#Ольга Храмушкина#Вега#Ковид#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Батальон "Вега"
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