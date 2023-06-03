Часть отряда «Вега» должна была выехать в зону СВО до 15 декабря. В Новосибирске в это время были низкие температуры, а по приезду на место военных ждала промозглая влажная погода с дождями и заморозками по ночам. В результате, по словам командира, в процессе акклиматизации иммунитет снизился и большая часть приехавших заразилась короновирусом. Несмотря на болезнь бойцы рвались выполнять боевые задания, но им пришлось сначала завершить лечение.