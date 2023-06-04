В Новосибирске фура задавила насмерть молодую женщину на трассе

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Как сообщает ГИБДД региона, мужчина, управляющий фурой, совершил наезд на женщину, которая шла справа налево по направлению движения машины вне пешеходного перехода. Пострадавшую увезли с места ДТП в больницу.
«Врачи бросили все силы на то, чтобы спасти жизни женщине. Однако безрезультатно — она погибла», — сообщили Atas.info правоохранители.
Ей личность сейчас устанавливают. На вид женщине около 35-40 лет.
Напомним, этой же ночью иномарка сбила двух 18-летних друзей на мотоцикле в Новосибирске.