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В Новосибирске фура задавила насмерть молодую женщину на трассе

4 июня 2023, 06:07
Фото: ГИБДД НСО
Женщина погибла под колесами фуры в Новосибирске
Водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом сбил женщину в Новосибирске. Это произошло ночью 4 июня на 35 км трассы Р-256.

Как сообщает ГИБДД региона, мужчина, управляющий фурой, совершил наезд на женщину, которая шла справа налево по направлению движения машины вне пешеходного перехода. Пострадавшую увезли с места ДТП в больницу.

«Врачи бросили все силы на то, чтобы спасти жизни женщине. Однако безрезультатно — она погибла», — сообщили Atas.info правоохранители.

Ей личность сейчас устанавливают. На вид женщине около 35-40 лет.

Напомним, этой же ночью иномарка сбила двух 18-летних друзей на мотоцикле в Новосибирске.

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#Алина Шефер#18+#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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