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В Новосибирске 15-летняя девочка на велосипеде попала под колеса иномарки

2 июня 2023, 04:27
Фото: 1MI
Девочку на велосипеде сбила иномарка в Новосибирске
Водитель «Мицубиси» сбил 15-летнюю велосипедистку в Новосибирске. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Девочка попала под колеса иномарки в День защиты детей, 1 июня, во дворе своего дома на улице Кирова, 286/1. Там она каталась на велосипеде.

Мужчина выезжал со двора и случайно задел ребенка машиной. Подросток упала и получила легкие травмы.

Девочку доставили в больницу. С водителем проводят беседу, выясняются детали ДТП.

Напомним, 1 июня произошло ДТП с синим трактором и легковушкой на трассе под Новосибирском. Пострадали два человека.

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#Алина Шефер#Велосипед#ДТП#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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