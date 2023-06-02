В Новосибирске 15-летняя девочка на велосипеде попала под колеса иномарки

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Девочка попала под колеса иномарки в День защиты детей, 1 июня, во дворе своего дома на улице Кирова, 286/1. Там она каталась на велосипеде.
Мужчина выезжал со двора и случайно задел ребенка машиной. Подросток упала и получила легкие травмы.
Девочку доставили в больницу. С водителем проводят беседу, выясняются детали ДТП.
Напомним, 1 июня произошло ДТП с синим трактором и легковушкой на трассе под Новосибирском. Пострадали два человека.