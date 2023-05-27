В Новосибирске водитель ВАЗ сбил подростка на улице Иванова

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Известно, что авария произошла около дома на Иванова, 6, в 11 часов дня. В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что водитель, который двигался в сторону Российской, сбил несовершеннолетнего пешехода из-за того, что тот переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавший ребенок был госпитализирован с травмами в лечебное учреждение. Ему 17-лет.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.