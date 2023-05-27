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В Новосибирске водитель ВАЗ сбил подростка на улице Иванова

27 мая 2023, 09:17
Фото: ГИБДД НСО
В Новосибирске сбили подростка
Днем 27 мая на улице Иванова в Советском районе Новосибирска произошло ДТП - ВАЗ-111130 сбил 17-летнего подростка, переходившего дорогу через пешеходный переход. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Известно, что авария произошла около дома на Иванова, 6, в 11 часов дня. В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что водитель, который двигался в сторону Российской, сбил несовершеннолетнего пешехода из-за того, что тот переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавший ребенок был госпитализирован с травмами в лечебное учреждение. Ему 17-лет.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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