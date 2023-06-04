В Новосибирске мужчина получил ожоги при пожаре в своем коттедже

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По словам сибиряков, дом загорелся около 12 часов дня 4 июня. Огонь приехали тушить несколько машин МЧС.
«Реагировали на пожар в частом доме по повышенному рангу. Хозяин был в доме, получил ожоги и был отправлен в больницу. Повреждены огнем дом и баня площадью 52 кв. м.», — уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.
Пожар потушили через час после прибытия. Работали 8 единиц техники и 20 огнеборцев.