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В Новосибирске мужчина получил ожоги при пожаре в своем коттедже

4 июня 2023, 09:04
Фото: ГУ МЧС Новосибирской области
Житель Новосибирска пострадал при возгорании частного дома № 287 на Кавалерийской. О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам сибиряков, дом загорелся около 12 часов дня 4 июня. Огонь приехали тушить несколько машин МЧС.

«Реагировали на пожар в частом доме по повышенному рангу. Хозяин был в доме, получил ожоги и был отправлен в больницу. Повреждены огнем дом и баня площадью 52 кв. м.», — уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.

Пожар потушили через час после прибытия. Работали 8 единиц техники и 20 огнеборцев.

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#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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