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Мусорный полигон загорелся в Татарском районе Новосибирской области

5 июня 2023, 03:22
Фото: 1MI
Горит мусор

В Новосибирской области загорелся мусорный полигон в Татарском районе

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в Татарском районе Новосибирской области вечером 4 июня.

Местные жители опубликовали фотографии огромного столба дыма в паблике «Татарск — Online» «ВКонтакте».

Фото: Татарск - Online/ВК
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Администрация Татарского района сообщила, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение травяного покрытия вдоль периметра полигона, чтобы не допустить распространения пламени на другие территории.

Компания «Полигон» занялась ликвидацией горения ТБО на территории полигона. Работы по тушению выполняются методом засыпания грунтом горящих отходов при помощи тяжелой техники. Глава Татарского района Юрий Вязов принял на личный контроль ситуацию на полигоне.

#Эмилия Губарева#Пожар#Мусор#Татарск#Общество#Происшествия#Новосибирская область
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