Мусорный полигон загорелся в Татарском районе Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Местные жители опубликовали фотографии огромного столба дыма в паблике «Татарск — Online» «ВКонтакте».
Администрация Татарского района сообщила, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение травяного покрытия вдоль периметра полигона, чтобы не допустить распространения пламени на другие территории.
Компания «Полигон» занялась ликвидацией горения ТБО на территории полигона. Работы по тушению выполняются методом засыпания грунтом горящих отходов при помощи тяжелой техники. Глава Татарского района Юрий Вязов принял на личный контроль ситуацию на полигоне.