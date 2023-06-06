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Жители Абрамово увидели летний град

6 июня 2023, 10:04
Фото: ВК / Новости Каинск Барабинск
На сельчан обрушился град

В Куйбышевском районе в летний зной обрушился град

В Куйбышевском районе вопреки аномальной жаре природа преподнесла сюрприз. Неожиданно на село Абрамово обрушился град.
«В Абрамово град», — сообщается в соответствующем посте паблика «Новости Каинск Барабинск» социальной сети «ВКонтакте».

На сельское поселение обрушился град размером с куриное яйцо. О каких-либо повреждениях хозяйственных построек пока неизвестно. Как сообщили местные жители, град шел в течение десяти минут.

Многие комментаторы жалуются, что на Абрамово почему-то обрушился только град. «Дождика бы еще. Хоть бы везде прошел, а то эти +35 градусов уже измотали», — пожелала Наталья Аскирко. «Обычно такое происходит после жары», — намекнул Сергей Крысин.

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#Новосибирская область#Погода#Александр Ляхов#Соцсети#Жара
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