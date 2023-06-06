Жители Абрамово увидели летний град

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«В Абрамово град», — сообщается в соответствующем посте паблика «Новости Каинск Барабинск» социальной сети «ВКонтакте».
На сельское поселение обрушился град размером с куриное яйцо. О каких-либо повреждениях хозяйственных построек пока неизвестно. Как сообщили местные жители, град шел в течение десяти минут.
Многие комментаторы жалуются, что на Абрамово почему-то обрушился только град. «Дождика бы еще. Хоть бы везде прошел, а то эти +35 градусов уже измотали», — пожелала Наталья Аскирко. «Обычно такое происходит после жары», — намекнул Сергей Крысин.