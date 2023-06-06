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Режим работы фонтанов изменили в Новосибирске из-за жары

6 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
Фонтаны включены до поздна

В Новосибирске из-за жары изменили режим работы фонтанов

В Новосибирске из-за чрезмерной жары увеличили режим работы фонтанов. Об этом сообщил директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

Работу городских фонтанов продлили в городе из-за сильной жары. Как отметил руководитель, по утрам фонтаны стараются запустить раньше графика, а выключать позднее.

Что касается продолжительности этого режима, то он будет сохранен до тех пор, пока не спадет жара, точные даты установить сложно, пишет Om1.ru.

Запрещено использовать фонтаны для купания, так как в воде могут присутствовать вредные примеси. Кроме того, есть риск повредиться из-за конструкций под водой.

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#Эмилия Губарева#Фонтан#Жара#Общество#Город#Погода#Новосибирск
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