Режим работы фонтанов изменили в Новосибирске из-за жары

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Работу городских фонтанов продлили в городе из-за сильной жары. Как отметил руководитель, по утрам фонтаны стараются запустить раньше графика, а выключать позднее.
Что касается продолжительности этого режима, то он будет сохранен до тех пор, пока не спадет жара, точные даты установить сложно, пишет Om1.ru.
Запрещено использовать фонтаны для купания, так как в воде могут присутствовать вредные примеси. Кроме того, есть риск повредиться из-за конструкций под водой.