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«Был весь красный»: у новосибирца в руках взорвалась жидкость для розжига

7 июня 2023, 09:04
Фото: Антон Засимов / 1MI
Житель Новосибирска попал в реанимацию после отдыха на природе под шашлыки. У мужчины в руках взорвалась жидкость для розжига.

Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел в Искитимском районе. Дмитрий вместе с женой Юлией, сестрой и двумя детьми поехал на Беловский водопад, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. Но мужчина не успел даже поджарить мясо, потому что в руках взорвалась жидкость для розжига.
«Вспыхнула одежда и муж прыгнул в воду. Очевидно, это и спасло от сильных ожогов. Однако пострадали лицо, руки, туловище — был весь красный», — рассказала о произошедшем супруга.
Пострадавшего оперативно доставили в Искитимскую районную больницу. Медики зафиксировали ожоги 40% тела и временно оставили новосибирца в реанимации для перевязки и оказания медицинской помощи. Теперь мужчина должен наблюдаться в Новосибирской областной больнице.
На этом злоключения отдыхающих не закончились. Автомобиль, в котором они ехали, заглох и жене пришлось голосовать на трассе. К счастью, проезжавший мимо парень Егор быстро отвез их в магазин, где был куплен и заменен аккумулятор.

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#Ожоги#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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