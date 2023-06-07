Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел в Искитимском районе. Дмитрий вместе с женой Юлией, сестрой и двумя детьми поехал на Беловский водопад, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. Но мужчина не успел даже поджарить мясо, потому что в руках взорвалась жидкость для розжига.

«Вспыхнула одежда и муж прыгнул в воду. Очевидно, это и спасло от сильных ожогов. Однако пострадали лицо, руки, туловище — был весь красный», — рассказала о произошедшем супруга.

Пострадавшего оперативно доставили в Искитимскую районную больницу. Медики зафиксировали ожоги 40% тела и временно оставили новосибирца в реанимации для перевязки и оказания медицинской помощи. Теперь мужчина должен наблюдаться в Новосибирской областной больнице.

На этом злоключения отдыхающих не закончились. Автомобиль, в котором они ехали, заглох и жене пришлось голосовать на трассе. К счастью, проезжавший мимо парень Егор быстро отвез их в магазин, где был куплен и заменен аккумулятор.