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Матерившую пассажиров новосибирскую кондукторшу уволили

8 июня 2023, 09:31
Фото: 1MI
Скандальную кондукторшу уволили

В Новосибирске уволили кондуктора, оскорблявшего пассажиров

В Новосибирске уволили кондуктора, матерившую пассажиров и вступавшую с ними в драку. Инцидент произошел 4 июня.
«Кондуктор автобуса государственный регистрационный номер В 875 СС маршрута № 39 „ул. Тюленина — Микрорайон „Чистая Слобода“ уволена. Кроме того, с кондукторским составом предприятия проведен внеплановый инструктаж по культуре обслуживания пассажиров», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе администрации города Новосибирска.

Инцидент произошел 4 июня. Сотрудница транспортного предприятия по неизвестной причине воспылала нелюбовью к пассажирам и откровенно ругала и материла их. Также она не стеснялась вступать с ними в драку. Возмущенные новосибирцы поделились скандальной информацией в социальных сетях.

Неадекватная кондукторша материлась и дралась с пассажирами
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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Кондуктор#Увольнение#Мэрия Новосибирска
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