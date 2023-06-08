Матерившую пассажиров новосибирскую кондукторшу уволили

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
«Кондуктор автобуса государственный регистрационный номер В 875 СС маршрута № 39 „ул. Тюленина — Микрорайон „Чистая Слобода“ уволена. Кроме того, с кондукторским составом предприятия проведен внеплановый инструктаж по культуре обслуживания пассажиров», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе администрации города Новосибирска.
Инцидент произошел 4 июня. Сотрудница транспортного предприятия по неизвестной причине воспылала нелюбовью к пассажирам и откровенно ругала и материла их. Также она не стеснялась вступать с ними в драку. Возмущенные новосибирцы поделились скандальной информацией в социальных сетях.