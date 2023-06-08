Матерившую пассажиров новосибирскую кондукторшу уволили

Инцидент произошел 4 июня. Сотрудница транспортного предприятия по неизвестной причине воспылала нелюбовью к пассажирам и откровенно ругала и материла их. Также она не стеснялась вступать с ними в драку. Возмущенные новосибирцы поделились скандальной информацией в социальных сетях.