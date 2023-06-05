Неадекватная кондукторша материлась и дралась с пассажирами

По словам новосибирца, женщина материлась на весь салон и не стеснялась обзывать пассажиров нелицеприятными словами. Также кондуктор не стеснялась драться с пассажирами. «Надеюсь, что впредь таких людей не будут брать работать», — подчеркнул автор поста.