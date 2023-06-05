Неадекватная кондукторша материлась и дралась с пассажирами

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«Хотел бы сообщить о редком хамстве в общественном транспорте — автобус №39», — написал подписчик паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По словам новосибирца, женщина материлась на весь салон и не стеснялась обзывать пассажиров нелицеприятными словами. Также кондуктор не стеснялась драться с пассажирами. «Надеюсь, что впредь таких людей не будут брать работать», — подчеркнул автор поста.
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Давно уже пора поставить во всех автобусах терминалы», — пишет Сергей Налимов. «Выразила огромное недовольство», — заметила Елена Харина.
Корреспондентом Atas.info направлен запрос в администрацию города Новосибирска для установления всех обстоятельств произошедшего.