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Неадекватная кондукторша материлась и дралась с пассажирами

5 июня 2023, 09:15
Фото: 1MI
Кондуктор хамила пассажирам

В Новосибирске кондуктор автобуса материлась и дралась с пассажирами

Новосибирцы пожаловались на кондуктора в автобусе №39. По их словам, работница вела себя крайне неадекватно.
«Хотел бы сообщить о редком хамстве в общественном транспорте — автобус №39», — написал подписчик паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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По словам новосибирца, женщина материлась на весь салон и не стеснялась обзывать пассажиров нелицеприятными словами. Также кондуктор не стеснялась драться с пассажирами. «Надеюсь, что впредь таких людей не будут брать работать», — подчеркнул автор поста.

Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Давно уже пора поставить во всех автобусах терминалы», — пишет Сергей Налимов. «Выразила огромное недовольство», — заметила Елена Харина.

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Корреспондентом Atas.info направлен запрос в администрацию города Новосибирска для установления всех обстоятельств произошедшего.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Кондуктор#Автобус#Соцсети
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