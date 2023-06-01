В Новосибирске экипаж отказался открывать дверь автобуса, когда школьнику стало плохо

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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В Новосибирске произошел инцидент в автобусе №18, в котором школьнику стало плохо. На остановке зашли учительница и другие ученики.
Один из мальчиков потерял сознание, на что учительница попросила водителя и кондуктора открыть дверь на улицу, чтобы проветрить транспортное средство.
Однако оба отказались, ссылаясь на предписание о штрафе в 5 тысяч рублей. Позже очевидцы сообщили, что учительница в связи со случившимся вышла со своим учеником на остановке у ГПНТБ.