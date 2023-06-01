atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:36

Published Сегодня, 01:36

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

Изображение материала

В Новосибирске экипаж отказался открывать дверь автобуса, когда школьнику стало плохо

1 июня 2023, 01:36
Фото: 1MI
За открытие дверей водителю мог прилететь штраф
Во время поездки в автобусе № 18 в Новосибирске школьнику стало плохо. Водитель общественного транспорта отказался открывать дверь. Свидетели происшествия поделились информацией в группе «Ключ-Камышенское плато» ВКонтакте.

В Новосибирске произошел инцидент в автобусе №18, в котором школьнику стало плохо. На остановке зашли учительница и другие ученики.

Один из мальчиков потерял сознание, на что учительница попросила водителя и кондуктора открыть дверь на улицу, чтобы проветрить транспортное средство.

Однако оба отказались, ссылаясь на предписание о штрафе в 5 тысяч рублей. Позже очевидцы сообщили, что учительница в связи со случившимся вышла со своим учеником на остановке у ГПНТБ.

Читайте также:
Пенсионерку насмерть переехал автобус в НовосибирскеАвтобус с рекламой ЧВК «Вагнер» заметили в Новосибирске
В Новосибирске лыжнику стало плохо – он пролежал в снежном овраге несколько часов
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Автобус#Школьники#Учитель#Плохое самочувствие#Транспорт#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
30 мая 10:09
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Барановская обвинила в сатанизме детского парикмахера из Новосибирска
31 мая 09:04
«У нас постоянно что-то летает»: новосибирцы обсуждают полет самолета над городом
31 мая 08:58
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10