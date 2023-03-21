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Published Сегодня, 01:16

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В Новосибирске лыжнику стало плохо – он пролежал в снежном овраге несколько часов

21 марта 2023, 01:16
Фото: МАСС
Мужчине стало плохо
В Октябрьском районе Новосибирска мужчине на лыжах стало плохо и он упал в снег, где пролежал несколько часов, подробности рассказали в ВК-группе МАСС.

Инцидент произошел днем 20 марта на улице В. Высоцкого. Мужчина катался на лыжах в овраге. От нагрузок ему стало плохо – он упал в снег и пролежал там несколько часов.

Лыжника заметили очевидцы и вызвали спасателей и скорую помощь. Сибиряк лежал в самой низине оврага – в 250 метров от верха. Его укутали одеялом и переложили на носилки. Новосибирца затащили на склон и передали бригаде врачей.  

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#Эмилия Губарева#Лыжи#МАСС#Общество#Спорт#Город#Новосибирск
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