В Новосибирске лыжнику стало плохо – он пролежал в снежном овраге несколько часов

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Инцидент произошел днем 20 марта на улице В. Высоцкого. Мужчина катался на лыжах в овраге. От нагрузок ему стало плохо – он упал в снег и пролежал там несколько часов.
Лыжника заметили очевидцы и вызвали спасателей и скорую помощь. Сибиряк лежал в самой низине оврага – в 250 метров от верха. Его укутали одеялом и переложили на носилки. Новосибирца затащили на склон и передали бригаде врачей.
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