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Пенсионерку насмерть переехал автобус в Новосибирске

29 мая 2023, 06:42
Фото: 1MI
Женщина погибла

В Новосибирске пассажирский автобус № 64 насмерть задавил пенсионерку на Рассветной

Автобус в Новосибирске сбил пенсионерку, которая перебегала дорогу. Женщина погибла на месте, о чем стало известно из соцсетей.

В ВК-группе «АСТ-54» стало известно, что инцидент произошел днем 29 мая рядом с остановкой «Торговый центр» в Калининском районе Новосибирска. Известно, что пожилая женщина перебегала дорогу на улице Рассветной.

В этот момент ее сбил автобус, следовавший по маршруту № 64. Как сообщают очевидцы, пенсионерка погибла на месте от полученных травм. Официально данное ДТП в ГИБДД не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

 

«Вот куда пенсионеры так бегут,что не могут дойти до пешеходного перехода?!на тот свет все торопятся что ли?!»;

«Обстоятельств мы не знаем всех, тут только рассуждать. Но предположительно косякнули оба»;

«соболезнования близким , родным .Как он не увидел ее»;

«Они в 75 только так носятся,если автобус увидят.у каждого своя правда.но в любом возрасте,надо соблюдать правила поведения на дороге.она не на пешеходном переходе была!».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Пенсионеры#ДТП#Погиб#Пострадавшие#Автобус#Транспорт#Город#Происшествия#Общество#Новосибирск
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