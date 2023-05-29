В Новосибирске пассажирский автобус № 64 насмерть задавил пенсионерку на Рассветной

В этот момент ее сбил автобус, следовавший по маршруту № 64. Как сообщают очевидцы, пенсионерка погибла на месте от полученных травм. Официально данное ДТП в ГИБДД не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях: