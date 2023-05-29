В Новосибирске пассажирский автобус № 64 насмерть задавил пенсионерку на Рассветной

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В ВК-группе «АСТ-54» стало известно, что инцидент произошел днем 29 мая рядом с остановкой «Торговый центр» в Калининском районе Новосибирска. Известно, что пожилая женщина перебегала дорогу на улице Рассветной.
В этот момент ее сбил автобус, следовавший по маршруту № 64. Как сообщают очевидцы, пенсионерка погибла на месте от полученных травм. Официально данное ДТП в ГИБДД не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Вот куда пенсионеры так бегут,что не могут дойти до пешеходного перехода?!на тот свет все торопятся что ли?!»;
«Обстоятельств мы не знаем всех, тут только рассуждать. Но предположительно косякнули оба»;
«соболезнования близким , родным .Как он не увидел ее»;
«Они в 75 только так носятся,если автобус увидят.у каждого своя правда.но в любом возрасте,надо соблюдать правила поведения на дороге.она не на пешеходном переходе была!».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*