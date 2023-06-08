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После адского пекла на Новосибирск обрушатся дожди

8 июня 2023, 07:58
Фото: 1MI
Новосибирск зальет дождями

В Новосибирской области жара сменится десятидневными дождями

Аномальная жара в Новосибирской области сменится проливными дождями. Погода сменится уже в пятницу.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 8 июня ожидается до +39 градусов, но уже в пятницу, 9 июня жара ослабнет до +29. При этом прогнозируются дожди, которые будут лить до 16 числа с грозами и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду.

Причиной является смещение антициклона на Восточную Сибирь и формированию облачности. На вторую декаду июня температура будет колебать от +20 до +27 градусов, однако уже в июле воздух вновь прогреется до +32.

Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
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#Погода#Александр Ляхов#Дожди#Прогноз#Синоптики
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