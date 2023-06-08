После адского пекла на Новосибирск обрушатся дожди

По данным Западно-Сибирского УГМС, 8 июня ожидается до +39 градусов, но уже в пятницу, 9 июня жара ослабнет до +29. При этом прогнозируются дожди, которые будут лить до 16 числа с грозами и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду.