После адского пекла на Новосибирск обрушатся дожди

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По данным Западно-Сибирского УГМС, 8 июня ожидается до +39 градусов, но уже в пятницу, 9 июня жара ослабнет до +29. При этом прогнозируются дожди, которые будут лить до 16 числа с грозами и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду.
Причиной является смещение антициклона на Восточную Сибирь и формированию облачности. На вторую декаду июня температура будет колебать от +20 до +27 градусов, однако уже в июле воздух вновь прогреется до +32.