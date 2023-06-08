Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:31
Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу эко-активистов на решение Центрального районного суда Новосибирска, которым признана законной вырубка леса в Академгородке для расширения Новосибирского государственного университета. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В сентябре защитники леса оспорили в суде разрешение на снос части лесного массива, выданного мэрией Новосибирска. На этом месте предполагается построить учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана и корпуса новых общежитий. Активисты мотивировали иск тем, что идет вырубка защитного леса, входящего в состав объекта культурного наследия «Новосибирский Академгородок».
«Было установлено, участок находится в бессрочном пользовании у ФГАОУ ВО „Новосибирский национальный исследовательский государственный университет“ и исключен из границ академического лесничества. А ссылки истцов на то, что нарушено их право на благоприятную окружающую среду и среду обитания, на сохранение лесов, имеют общий характер», — говорится в сообщении Управления судебного департамента в Новосибирской области.