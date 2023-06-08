В сентябре защитники леса оспорили в суде разрешение на снос части лесного массива, выданного мэрией Новосибирска. На этом месте предполагается построить учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана и корпуса новых общежитий. Активисты мотивировали иск тем, что идет вырубка защитного леса, входящего в состав объекта культурного наследия «Новосибирский Академгородок».