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Эко-активистам не удалось остановить стройку НГУ в Академгородке

8 июня 2023, 09:19
Фото: atas.info
Деревья посчитали не относящимися к Академгородку
В Новосибирске суд отклонил апелляцию эко-активистов, требовавших остановить рубку леса ради строительства нового корпуса и общежития НГУ

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу эко-активистов на решение Центрального районного суда Новосибирска, которым признана законной вырубка леса в Академгородке для расширения Новосибирского государственного университета. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В сентябре защитники леса оспорили в суде разрешение на снос части лесного массива, выданного мэрией Новосибирска. На этом месте предполагается построить учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана и корпуса новых общежитий. Активисты мотивировали иск тем, что идет вырубка защитного леса, входящего в состав объекта культурного наследия «Новосибирский Академгородок».

«Было установлено, участок находится в бессрочном пользовании у ФГАОУ ВО „Новосибирский национальный исследовательский государственный университет“ и исключен из границ академического лесничества. А ссылки истцов на то, что нарушено их право на благоприятную окружающую среду и среду обитания, на сохранение лесов, имеют общий характер», — говорится в сообщении Управления судебного департамента в Новосибирской области.
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#Лес#Вырубка#Суд#Экология#Академгородок#Новосибирск
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