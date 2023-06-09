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Фейковое видео с катастрофой в Усть-Таркском районе гуляет по мессенджерам

9 июня 2023, 10:30
Фото: atas.info
Град засыпал огороды и пасеку
В редакцию прислали видео, которое до этого распространялось по месенджерам — на нем видно, как крупный град засыпает пасеку и грядки. Видео рассылалось с комментарием, что град прошел в Усть-Таркском районе в селе Победа.

Жаркая погода, когда воздух прогрелся местами до +39°С во многих районах области сменилась кратковременными ливнями и градом. За последние пару дней по месенджерам гуляло много видео с непогодой, в том числе, активно распространялось видео, на котором обильный град засыпал огороды и пасеку рядом с сельскими домами. Видео распространялось с комментарием, что это село Победа Усть-Таркского района.

В администрации Усть-Таркского района опровергли, что утром 7 июня в районе был град. Такое же опровержение было получено и в администрации села Победа. Если вы узнали на фото местность, где прошел сильный град, сообщите в редакцию.

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#Ольга Храмушкина#Жара#Град#Фейки#Общество#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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