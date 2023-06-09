Жаркая погода, когда воздух прогрелся местами до +39°С во многих районах области сменилась кратковременными ливнями и градом. За последние пару дней по месенджерам гуляло много видео с непогодой, в том числе, активно распространялось видео, на котором обильный град засыпал огороды и пасеку рядом с сельскими домами. Видео распространялось с комментарием, что это село Победа Усть-Таркского района.