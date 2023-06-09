Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Жаркая погода, когда воздух прогрелся местами до +39°С во многих районах области сменилась кратковременными ливнями и градом. За последние пару дней по месенджерам гуляло много видео с непогодой, в том числе, активно распространялось видео, на котором обильный град засыпал огороды и пасеку рядом с сельскими домами. Видео распространялось с комментарием, что это село Победа Усть-Таркского района.
В администрации Усть-Таркского района опровергли, что утром 7 июня в районе был град. Такое же опровержение было получено и в администрации села Победа. Если вы узнали на фото местность, где прошел сильный град, сообщите в редакцию.
Недалеко от Новосибирска прошел сильнейший ливень с ураганом, который повалил деревья и сломал линии электропередач.