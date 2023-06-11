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Под Новосибирском двое мужчин разбились на квадроцикле

11 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI
Обстоятельства трагедии устанавливаются

Под Новосибирском двое мужчин разбились на квадроцикле

В Мошковском районе произошло смертельное ДТП. Двое мужчин разбились на квадроцикле.
«Водитель, управляя квадроциклом, ехал из рабочего поселка Мошково в сторону села Белоярка и на 35-м километре совершил съезд с дороги с последующим наездом на дорожный знак, после чего допустил опрокидывание транспортного средства», — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Смертельная авария произошла в ночь на 11 июня. В результате ДТП погибли водитель и пассажир квадроцикла. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Гибель
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