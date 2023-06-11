Под Новосибирском двое мужчин разбились на квадроцикле

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
«Водитель, управляя квадроциклом, ехал из рабочего поселка Мошково в сторону села Белоярка и на 35-м километре совершил съезд с дороги с последующим наездом на дорожный знак, после чего допустил опрокидывание транспортного средства», — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Смертельная авария произошла в ночь на 11 июня. В результате ДТП погибли водитель и пассажир квадроцикла. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.