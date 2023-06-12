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Гигантский флаг развернули в Центральном парке Новосибирска 12 июня в День России

12 июня 2023, 12:17
Фото: Сергей Тарасов / nsknews.info
Флаг развернули военные
В центре Новосибирска прошли праздничные мероприятия в честь Дня России — в парке развернули огромный триколор.

В Новосибирске отметили День России в Центральном парке города. На мероприятии побывали глава Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников.

Гостей праздника ждало яркое событие — огромный российский триколор развернули в парке. Флаг был установлен военнослужащими, которые приняли участие в торжестве.

Кроме того, на площадке парка объявили победителей областных конкурсов, проходивших в рамках Года наставника и педагога. Среди них были конкурсы «Истоки» и «Мой наставник», в котором сибиряки соревновались за лучшую исследовательскую работу по теме «Пишем историю региона».

По окончанию торжественной части на центральной сцене начался концерт, на котором выступили творческие коллективы.

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#Эмилия Губарева#Флаг#Общество#Город#Новосибирск#Россия#Новосибирская область
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