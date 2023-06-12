Гигантский флаг развернули в Центральном парке Новосибирска 12 июня в День России

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Новосибирске отметили День России в Центральном парке города. На мероприятии побывали глава Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников.
Гостей праздника ждало яркое событие — огромный российский триколор развернули в парке. Флаг был установлен военнослужащими, которые приняли участие в торжестве.
Кроме того, на площадке парка объявили победителей областных конкурсов, проходивших в рамках Года наставника и педагога. Среди них были конкурсы «Истоки» и «Мой наставник», в котором сибиряки соревновались за лучшую исследовательскую работу по теме «Пишем историю региона».
По окончанию торжественной части на центральной сцене начался концерт, на котором выступили творческие коллективы.