Гигантский флаг развернули в Центральном парке Новосибирска 12 июня в День России

Кроме того, на площадке парка объявили победителей областных конкурсов, проходивших в рамках Года наставника и педагога. Среди них были конкурсы «Истоки» и «Мой наставник», в котором сибиряки соревновались за лучшую исследовательскую работу по теме «Пишем историю региона».