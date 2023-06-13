atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

«Или место сломано, или самолет другой»: сибирячка не может улететь в Сочи

13 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
Женщине не хватило места в самолете

В Новосибирске пассажирка не смогла улететь в Сочи из-за отсутствия места

Жительница Новосибирска не может отправиться в Сочи из Толмачево. В самолете попросту не оказалось места.

Как сообщает «НГС Новосибирск», женщина прибыла в Толмачево за сорок минут до посадки, но при регистрации билета ей заявили, что мест нет. При этом места не хватило только одной пассажирке, а причины этого заключаются или в сломанном сидении, или смене рейса.

Кружат в небе над Новосибирском: в аэропорту Толмачево задерживается прилет 20 рейсов
Узнать подробнее

Несчастной отдыхающей уже предложили другой рейс, но из-за позднего вылета она попросту не успеет на трансфер в Абхазию. Сейчас пассажирка пытается решить вопрос.

В авиакомпании S7 пока никак не комментируют ситуацию. Корреспондентом Atas.info направлен запрос туроператору для прояснения обстоятельств инцидента.

Самолет не смог приземлиться в Толмачево из-за собаки на летной полосе
Узнать подробнее
Читайте также:
В новосибирский самолет до Дубая ударила молния
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Аэропорт Толмачево#Самолет#S7
Подпишитесь
Мощное вторжение заморозков в Новосибирской области — шокирующий прогноз в июне
Сегодня, 01:58
Режим ЧС объявили на Алтае: паводковая ситуация продолжает ухудшаться
Сегодня, 05:18
В небе над Бердском сестра погибшего на СВО капитана Пака сфотографировала букву Z
Сегодня, 01:20
В Новосибирске снесли все дома на Пушкина после дня рождения поэта
Вчера, 13:19
Половина Ленинского района в Новосибирске осталась без горячей воды
Вчера, 11:55
Рейтинг лучших вузов России-2023: смотрим места университетов из Новосибирска
Сегодня, 05:55