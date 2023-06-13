«Или место сломано, или самолет другой»: сибирячка не может улететь в Сочи

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как сообщает «НГС Новосибирск», женщина прибыла в Толмачево за сорок минут до посадки, но при регистрации билета ей заявили, что мест нет. При этом места не хватило только одной пассажирке, а причины этого заключаются или в сломанном сидении, или смене рейса.
Несчастной отдыхающей уже предложили другой рейс, но из-за позднего вылета она попросту не успеет на трансфер в Абхазию. Сейчас пассажирка пытается решить вопрос.
В авиакомпании S7 пока никак не комментируют ситуацию. Корреспондентом Atas.info направлен запрос туроператору для прояснения обстоятельств инцидента.