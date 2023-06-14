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Пляжи Новосибирска открылись при температуре +25 градусов

14 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI
Новосибирцам придется купаться при похолодании

В Новосибирске шесть официальных пляжей готовы к купальному сезону

В Новосибирске разрешили купаться на пляжах. Все зоны отдыха открылись 9 июня.
«Сейчас все пляжи уже готовы. Анализы получены, купание разрешено. Оборудованы посты спасателей», — заявил заместитель начальника департамента по ЧС мэрии Новосибирска Александр Ерохин на аппаратном совещании.

До этого власти объясняли позднее открытие пляжей необходимостью проверить санитарное состояние воды. Лабораторные анализы проводились с начала июня.

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Однако с момента проведения лабораторных работ и тщательной проверки пляжей на предмет соблюдения безопасности аномальная жара в Новосибирске сменилась холодным антициклоном. В прошлую пятницу 9 июня похолодало до +25 градусов, в ночные часы температура опускается до +10.

Всего в городе имеется шесть безопасных локаций для купания. Они находятся в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляжи Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), Академгородке (пляж «Звезда») и у Оби со стороны парка «Бугринская роща».

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Пляжи Новосибирска#Купальный сезон
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