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Новосибирский мэр Локоть объяснил, почему закрыты пляжи

2 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI
Пляжи откроются после проверки качества воды

Почему новосибирские пляжи закрыты для купания? Объяснил Анатолий Локоть

Места для купания откроются в Новосибирске только в середине июня. Мэр Анатолий Локоть объяснил причину позднего начала пляжного сезона.
«Напомню, что температура воздуха и воды — не единственный параметр для выдачи разрешения на работу пляжей», — заявил Анатолий Локоть во время пресс-конференции 2 июня.

На данный момент оценивается санитарное состояние воды. Сейчас взятые из водоемов пробы отправлены в лабораторию. После получения положительного ответа по этому параметру будет принято решение об открытии купального сезона.

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До этого новосибирцам назвали безопасные зоны для купания. В городе имеется шесть подобных локаций. Они находятся в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляжи Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), Академгородке (пляж «Звезда») и у Оби со стороны парка «Бугринская роща».

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#Новосибирск#Город#Анатолий Локоть#Александр Ляхов#Пляжи Новосибирска#Пляж#Отдых#Мэр Новосибирска
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