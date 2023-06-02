Новосибирский мэр Локоть объяснил, почему закрыты пляжи

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
«Напомню, что температура воздуха и воды — не единственный параметр для выдачи разрешения на работу пляжей», — заявил Анатолий Локоть во время пресс-конференции 2 июня.
На данный момент оценивается санитарное состояние воды. Сейчас взятые из водоемов пробы отправлены в лабораторию. После получения положительного ответа по этому параметру будет принято решение об открытии купального сезона.
До этого новосибирцам назвали безопасные зоны для купания. В городе имеется шесть подобных локаций. Они находятся в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляжи Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), Академгородке (пляж «Звезда») и у Оби со стороны парка «Бугринская роща».