Новосибирский мэр Локоть объяснил, почему закрыты пляжи

До этого новосибирцам назвали безопасные зоны для купания. В городе имеется шесть подобных локаций. Они находятся в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляжи Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), Академгородке (пляж «Звезда») и у Оби со стороны парка «Бугринская роща».