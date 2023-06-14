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В Новосибирске распустились цветочные часы –бегонии

14 июня 2023, 11:21
Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска
Уникальные цветочные часы показывают точное время на протяжении 65 лет

В центре Новосибирска распустились 5 тысяч растений

В Новосибирске высадили цветочные часы. Они наполовину состоят из бутонов белой и розовой бегонии.
«Всего будет высажено пять тысяч растений», — сообщили в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Оформлением уникальной композиции у Дома Ленина занялись сотрудники «Горзеленхоза». В них добавили бутоны розовой и белой бегонии. Знаменитые цветочные часы появились в 1958 году благодаря инженеру Борису Куземо.

В течение года на городских клумбах Новосибирска высадят более 315 тысяч экземпляров однолетних и многолетних растений. Среди них — виола, резеда, декоративная капуста, цинерария, львиный зев, флоксы и гортензии.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Цветы#Горзеленхоз
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