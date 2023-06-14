В Новосибирске распустились цветочные часы –бегонии

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
«Всего будет высажено пять тысяч растений», — сообщили в Telegram-канале мэрии Новосибирска.
Оформлением уникальной композиции у Дома Ленина занялись сотрудники «Горзеленхоза». В них добавили бутоны розовой и белой бегонии. Знаменитые цветочные часы появились в 1958 году благодаря инженеру Борису Куземо.
В течение года на городских клумбах Новосибирска высадят более 315 тысяч экземпляров однолетних и многолетних растений. Среди них — виола, резеда, декоративная капуста, цинерария, львиный зев, флоксы и гортензии.