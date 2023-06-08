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Новосибирский мэр Локоть защитил в суде Канунникова по «стельному» делу

8 июня 2023, 07:23
Фото: precedent.tv
Чиновника обвиняют в сносе памятной стелы

Мэр Новосибирска Локоть вступился за обвиняемого в демонтаже стелы Сергея Канунникова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил в суде с защитным словом в пользу Сергея Канунникова. Главу Центрального округа обвиняют в халатности, приведшей к сносу памятной стелы героям ВОВ.
«Сергей Иванович трепетно относится к исторической памяти и тем, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. На посту главы он сделал многое для сохранения исторической памяти», — цитирует новосибирского градоначальника ЧС-ИНФО.

За время своей работы Сергей Канунников восстановил многие исторические монументы и установил Памятник раненому воину (или военное кладбище). За это чиновник получил грамоту от мэрии.

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По мнению Анатолия Локтя, руководитель администрации Центрального округа Новосибирска не мог использовать для ремонта бюджетные средства, поэтому привлек финансы организаций, которые базировались близко к стеле.

Главу администрации Центрального района Новосибирска обвиняют в халатности, повлекшей за собой демонтаж памятной стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. По мнению следствия, памятнику не уделялось должного внимания, что привлекло к полному разрушению каркаса. Кроме того, поверхность монумента неоднократно подвергалась вандализму

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В случае признания вины Сергею Канунникову грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме того, обвиняемому могут запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса составляет пять лет.

Следующее заседание суда пройдет 15 июня.

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