Новосибирский мэр Локоть защитил в суде Канунникова по «стельному» делу

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Сергей Иванович трепетно относится к исторической памяти и тем, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. На посту главы он сделал многое для сохранения исторической памяти», — цитирует новосибирского градоначальника ЧС-ИНФО.
За время своей работы Сергей Канунников восстановил многие исторические монументы и установил Памятник раненому воину (или военное кладбище). За это чиновник получил грамоту от мэрии.
По мнению Анатолия Локтя, руководитель администрации Центрального округа Новосибирска не мог использовать для ремонта бюджетные средства, поэтому привлек финансы организаций, которые базировались близко к стеле.
Главу администрации Центрального района Новосибирска обвиняют в халатности, повлекшей за собой демонтаж памятной стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. По мнению следствия, памятнику не уделялось должного внимания, что привлекло к полному разрушению каркаса. Кроме того, поверхность монумента неоднократно подвергалась вандализму
В случае признания вины Сергею Канунникову грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме того, обвиняемому могут запретить занимать определенные должности в течение трех лет. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса составляет пять лет.
Следующее заседание суда пройдет 15 июня.