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Выступление главы государства уже анонсировал во время встречи с журналистами пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Каждый раз для экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России это очень важное выступление. И оно сейчас готовится», — заявил Дмитрий Песков.
Глава государства обязательно появится на пленарном заседании, которое запланировано на 16 июня. Кроме того, Владимир Путин примет участие в традиционной дискуссии на пленарной панели.
О содержании речи президента пока не сообщается, но она может быть связана с главной темой Петербургского международного экономического форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Кроме того, сам Владимир Путин во время апрельского совещания с правительством заявил, что одной из ключевых тем станет положение на мировом рынке труда.
В работе форума в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня примут участие более тысячи модераторов и спикеров. Уже известно о приезде генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, министра финансов и государственного кредита Республики Никарагуа Ивана Адольфо Акоста и вице-президент, министра народной власти по экономике, финансам и внешней торговле Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоина Родригеса Гомеса. При этом государством-гостем станут Объединенные Арабские Эмираты.