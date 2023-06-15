На стройке «Европейского берега» в Новосибирске сорвался кран с рабочим внутри

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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На строительной площадке «Европейского берега» в Новосибирске произошло серьезное происшествие. Кран, на котором находился крановщик, сорвался с высоты. В это время внизу работали и другие рабочие.
Инцидент произошел на улице Владимира Заровного, 28 утром 15 июня.
При этом около 10 машин получили различные повреждения. Подробности ЧП на данный момент выясняются.
Есть сообщение о пострадавших людях, но официальная информация о количестве и состоянии пострадавших не приводится. Происшествие еще не прокомментировали в ГУ МВД и других службах.