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На стройке «Европейского берега» в Новосибирске сорвался кран с рабочим внутри

15 июня 2023, 02:31
Фото: АСТ-54/ВК
Есть пострадавшие

В Новосибирске на стройке «Европейского берега» сорвался кран с рабочим внутри

В Октябрьском районе Новосибирска кран упал вместе с рабочим на стройке, о чем стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

На строительной площадке «Европейского берега» в Новосибирске произошло серьезное происшествие. Кран, на котором находился крановщик, сорвался с высоты. В это время внизу работали и другие рабочие.

Инцидент произошел на улице Владимира Заровного, 28 утром 15 июня.

При этом около 10 машин получили различные повреждения. Подробности ЧП на данный момент выясняются.

Есть сообщение о пострадавших людях, но официальная информация о количестве и состоянии пострадавших не приводится. Происшествие еще не прокомментировали в ГУ МВД и других службах.

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#Эмилия Губарева#18+#Строительство#Стройка#ЧП#Общество#Происшествия#Город#Транспорт
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