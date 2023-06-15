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В Железнодорожном районе от тополиного пуха загорелись сараи

15 июня 2023, 11:59
Фото: ВК / АСТ-54
Тополиный пух стал причиной пожара

В Новосибирске от тополиного пуха загорелись дерево и сараи

В Новосибирске тополиный пух стал причиной пожара. Огонь сразу же охватил близлежащую территорию.
«В Железнодорожном районе, возле школы №84 полыхает огонь, загорелось дерево», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что тополиный пух могли поджечь дети, заигравшись на свежем воздухе. Пламя сразу же перекинулось на стоящие рядом сараи.

Информацию частично подтвердили в МЧС.

«В настоящее время рядом со школой горит мусор и нежилые строения», — рассказал корреспонденту Atas.info пресс-секретарь ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#МЧС#Соцсети#Видео
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