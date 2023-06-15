В Железнодорожном районе от тополиного пуха загорелись сараи

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
«В Железнодорожном районе, возле школы №84 полыхает огонь, загорелось дерево», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщили, что тополиный пух могли поджечь дети, заигравшись на свежем воздухе. Пламя сразу же перекинулось на стоящие рядом сараи.
Информацию частично подтвердили в МЧС.
«В настоящее время рядом со школой горит мусор и нежилые строения», — рассказал корреспонденту Atas.info пресс-секретарь ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.