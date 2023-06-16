Последняя поверка курсантов НВИ прошла на набережной в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
«Сегодня ребята получили первые погоны. Пять лет этого ждали. Гордость берет за наших парней», — рассказала корреспонденту Atas.info мать одного из курсантов.
Торжественная поверка прошла на Михайловской набережной. На мероприятие пришли сотни участников с обеих сторон. Одну часть набережной заняли вчерашние курсанты, другую — родители будущих офицеров.
По традиции молодые люди выкрикивали места своей будущей службы. Родители не могли сдержать слез, многие зрители кричали: «Удачи вам, вы — наше будущее!». После поверки по еще одной традиции журналы были выброшены в Обь. Впереди парней ждет служба в многочисленных гарнизонах.