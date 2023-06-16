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Published Сегодня, 14:04

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Последняя поверка курсантов НВИ прошла на набережной в Новосибирске

16 июня 2023, 14:04
Фото: atas.info
Впереди ребят ждет военная служба

В Новосибирске на Михайловской набережной прошла последняя поверка курсантов НВИ

В Новосибирске состоялась торжественная поверка курсантов Новосибирского военного училища. Она прошла на Михайловской набережной.
«Сегодня ребята получили первые погоны. Пять лет этого ждали. Гордость берет за наших парней», — рассказала корреспонденту Atas.info мать одного из курсантов.

Торжественная поверка прошла на Михайловской набережной. На мероприятие пришли сотни участников с обеих сторон. Одну часть набережной заняли вчерашние курсанты, другую — родители будущих офицеров.

По традиции молодые люди выкрикивали места своей будущей службы. Родители не могли сдержать слез, многие зрители кричали: «Удачи вам, вы — наше будущее!». После поверки по еще одной традиции журналы были выброшены в Обь. Впереди парней ждет служба в многочисленных гарнизонах.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Армия#Офицер#Выпускной
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