Последняя поверка курсантов НВИ прошла на набережной в Новосибирске

По традиции молодые люди выкрикивали места своей будущей службы. Родители не могли сдержать слез, многие зрители кричали: «Удачи вам, вы — наше будущее!». После поверки по еще одной традиции журналы были выброшены в Обь. Впереди парней ждет служба в многочисленных гарнизонах.