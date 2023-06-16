ОГЭ-2023 в Новосибирске: недействительные результаты экзамена обновили после сбоя

Официально результаты придут в понедельник, 19 июня 2023 года. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подтверждает, что техническая проблема была оперативно устранена и приняты меры для того, чтобы она больше не повторилась. Он напомнил также о возможности подать заявку на апелляцию, если ученики не согласны с результатами, 20 и 21 июня 2023 года.