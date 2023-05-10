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Выпускнику НВВКУ майору Максиму Аплеталину присвоено звание Героя России

10 мая 2023, 03:55
Фото: Телеграм-канал Канал специального назначения
Максим Аплеталин стал героем России
Накануне Дня Победы выпускнику Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища Максиму Аплеталину посмертно присвоено звание Героя России. Награду в торжественной обстановке вручили семье военного.

Максим Аплеталин родился в Волжском, Волгоградской области, после школы приехал поступать в Новосибирск, в НВВКУ. Военное училище окончил в 2010 году, после распределения служил в бригаде спецназа. Во время службы майор Аплеталин был награжден медалью Суворова.

Максим Аплеталин погиб 27 ноября 2022 года во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Майор был командиром роты 25-го отдельного полка спецназа, ценой своей жизни спас жизни разведчиков, с которыми был на задании. Награждение прошло в Волгограде накануне Дня Победы - Звезду Героя России вручили семье Максима Аплеталина. 

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#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Погиб#Награда#Медаль#Город#Спецоперация#Новосибирск
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