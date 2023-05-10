Максим Аплеталин родился в Волжском, Волгоградской области, после школы приехал поступать в Новосибирск, в НВВКУ. Военное училище окончил в 2010 году, после распределения служил в бригаде спецназа. Во время службы майор Аплеталин был награжден медалью Суворова.