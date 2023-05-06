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Контрактник из Купинского района Андрей Миронов погиб в зоне СВО

6 мая 2023, 06:48
Фото: 1MI
Погибшему было 25 лет

В Новосибирской области попрощаются с контрактником Мироновым, погибшим на СВО

В городе Купино Новосибирской области пройдет церемония прощания с местным жителем Андреем Мироновым, который погиб в ходе специальной военной операции

Администрация Купинского района сообщает о гибели в ходе СВО на Украине уроженца села Копкуль 25-летнего Андрей Миронова. Он закончил лицей № 2 в Купино, в 2018 году был призван на срочную службу в армию, после чего остался служить на контрактной основе. Контракт завершился в июне 2022.

Как сказано на официальном сайте районной администрации, новый контракт для участия в СВО Миронов заключил в феврале 2023, погиб 21 апреля. На родине у него осталась жена и маленький сын.

Церемония прощания с Андреем Мироновым пройдет 7 мая в городе Купино в здании кинотеатра "Сибирь".

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