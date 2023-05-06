Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Администрация Купинского района сообщает о гибели в ходе СВО на Украине уроженца села Копкуль 25-летнего Андрей Миронова. Он закончил лицей № 2 в Купино, в 2018 году был призван на срочную службу в армию, после чего остался служить на контрактной основе. Контракт завершился в июне 2022.
Как сказано на официальном сайте районной администрации, новый контракт для участия в СВО Миронов заключил в феврале 2023, погиб 21 апреля. На родине у него осталась жена и маленький сын.
Церемония прощания с Андреем Мироновым пройдет 7 мая в городе Купино в здании кинотеатра "Сибирь".