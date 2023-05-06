Администрация Купинского района сообщает о гибели в ходе СВО на Украине уроженца села Копкуль 25-летнего Андрей Миронова. Он закончил лицей № 2 в Купино, в 2018 году был призван на срочную службу в армию, после чего остался служить на контрактной основе. Контракт завершился в июне 2022.