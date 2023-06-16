Напомним, по словам главного инженера УК «Деметра», которая сейчас занимается обслуживанием этого дома, представители московского жилищного бизнеса хотят «захватить» многоэтажку, отстранив от дел действующую УК. Причем делают это руками одного из жильцов дома. Такие случаи, по словам представителя УК «Деметра», в Новосибирске уже были. И якобы, даже были вскрыты факты, что лоббисты московской структуры получали за это деньги, 60-80 тысяч рублей в месяц.