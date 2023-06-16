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В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе

16 июня 2023, 03:15
Фото: 1MI
Решение о смене УК могут принять только жильцы
Управляющая компания «УЖКХ Октябрьского района» прокомментировала обвинения в якобы желании забрать себе на обслуживание многоэтажный дом на Фрунзе, 71/1

В УК «УЖКХ Октябрьского района», связанной с московским коммунальным холдингом МКС, назвали сообщения о желании сменить управляющую компанию в доме на Фрунзе, 71/1 «оценочным суждением заинтересованных лиц».

В ответе за запрос редакции исполнительный директор «УЖКХ Октябрьского района» Александр Морокин сообщил, что его компания в работе придерживается буквы федерального закона, который гласит о том, что решение о смене управляющей компании могут принимать только собственники жилья. Однако ни с какими письменными запросами относительного такого намерения жители дома на Фрунзе, 71/1 в «УЖКХ Октябрьского района» не обращались.

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«ООО „УЖКХ Октябрьского района“, как добросовестный участник сферы жилищно-коммунального хозяйства, может проводить оценку ликвидности и рентабельности объектов управления только на основании заключения соответствующих специалистов. Без наличия обязательных оценочных параметров сама по себе управляющая компания проявлять заинтересованность не обладает возможностью», — прокомментировали в УК возможную заинтересованность в управлении многоквартирным домом на Фрунзе 71/1.

Напомним, по словам главного инженера УК «Деметра», которая сейчас занимается обслуживанием этого дома, представители московского жилищного бизнеса хотят «захватить» многоэтажку, отстранив от дел действующую УК. Причем делают это руками одного из жильцов дома. Такие случаи, по словам представителя УК «Деметра», в Новосибирске уже были. И якобы, даже были вскрыты факты, что лоббисты московской структуры получали за это деньги, 60-80 тысяч рублей в месяц.

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#Управляющая компания#Конфликт#Рынок ЖКХ#Город#Новосибирск
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