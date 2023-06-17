Пятеро пострадавших: в Новосибирске подростки на ВАЗе врезались в машину-каток

В пять утра 17 июня 2023 года, на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии пострадали пять человек, включая водителя и пассажиров автомобиля ВАЗ 2110: двух парней 2002 и 2007 годов рождения и двух девушек 2003 и 2009 г. г. рождения. Пострадавшие были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.