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Пятеро пострадавших: в Новосибирске подростки на ВАЗе врезались в машину-каток

17 июня 2023, 03:28
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске подростки на ВАЗе врезались в машину-каток на Титова

В Новосибирске произошла авария, в которой пострадали несколько молодых людей: ВАЗ врезался в спецтехнику.

В пять утра 17 июня 2023 года, на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии пострадали пять человек, включая водителя и пассажиров автомобиля ВАЗ 2110: двух парней 2002 и 2007 годов рождения и двух девушек 2003 и 2009 г. г. рождения. Пострадавшие были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщили в полиции, автомобиль ВАЗ двигался по улице Титова в сторону Связистов, а возле дома №136 столкнулся с катком ДУ-84, который двигался в противоположном направлении.

Водитель катка — мужчина 1987 года рождения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#ДТП#Общество#Город#Новосибирск
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