«Ситуация в регионе не просто стабильная, а имеет устойчивую тенденцию к развитию. С именем Андрея Александровича связывают начало новых масштабных федеральных проектов в Новосибирской области. Их реализация закрепит за регионом статус одного из крупнейших научных и образовательных центров страны. Благодаря профессиональной работе удалось избежать критических последствий из-за ковида и санкций. Приняты решения, направленные на поддержку бизнеса, расширение производства, импортозамещение, строится и обновляется инфраструктура. Пенсионерам, многодетным семьям — всем, кто нуждается в поддержке и защите, оказывается необходимая помощь», — сказал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков в видеообращении к участникам региональной конференции партии «Единая Россия». Так же Жуков отметил работу по реабилитации участников СВО, которая развернута в регионе.