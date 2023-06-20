Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников будет участвовать в выборах губернатора, намеченных на сентябрь 2023 года.
«Ситуация в регионе не просто стабильная, а имеет устойчивую тенденцию к развитию. С именем Андрея Александровича связывают начало новых масштабных федеральных проектов в Новосибирской области. Их реализация закрепит за регионом статус одного из крупнейших научных и образовательных центров страны. Благодаря профессиональной работе удалось избежать критических последствий из-за ковида и санкций. Приняты решения, направленные на поддержку бизнеса, расширение производства, импортозамещение, строится и обновляется инфраструктура. Пенсионерам, многодетным семьям — всем, кто нуждается в поддержке и защите, оказывается необходимая помощь», — сказал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков в видеообращении к участникам региональной конференции партии «Единая Россия». Так же Жуков отметил работу по реабилитации участников СВО, которая развернута в регионе.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил однопартийцев и всех жителей области за слаженную работу и подвел краткие итоги последних пяти лет.
«Посещая каждый уголок Новосибирской области, мы видим результат этой работы. Видим не только в количестве построенных и отремонтированных объектов, дорог, инфраструктуры, но и в благодарности жителей, в той динамике развития, которую нам удалось обеспечить», — сказал Андрей Травников.
Политолог, эксперт по региональной политике Виталий Иванов отмечает, что выдвижение Андрея Травникова региональной конференцией ЕР — необходимый формальный этап избирательной кампании.
«Губернатор переизбирается на второй срок как кандидат партии власти, это требовалось официально зафиксировать. Одновременно, конечно, в очередной раз фиксируется лидерство Андрея Травникова. Лидерство не только партийное, но и, если угодно, надпартийное», — считает Иванов.