Также существуют особенности приема лиц, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств. В первую очередь, это студенты, признанные гражданами РФ (в связи с принятием в РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области), а также граждане РФ, которые постоянно проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию.