Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
«В этом году в НГУЭУ выделено 31 бюджетное место в рамках отдельной квоты, на которое могут претендовать Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, дети военнослужащих, направленных в другие государства» — сообщил руководитель пресс-службы НГУЭУ Дмитрий Калинин.
При этом, общее количество бюджетных мест в ВУЗе по образовательным программам бакалавриата и специалитета в будущем учебном году — 323, то есть почти 10% бюджетных мест предусмотрено по отдельной квоте.
Поступать по отдельной квоте можно будет как по вступительным испытаниям, которые проводит НГУЭУ, так и без экзаменов.
В 2023 году право сдать вступительные экзамены в вузе также имеют абитуриенты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей или приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей, в том числе в форме собеседования.
Также существуют особенности приема лиц, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств. В первую очередь, это студенты, признанные гражданами РФ (в связи с принятием в РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области), а также граждане РФ, которые постоянно проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию.
НГУ также предоставит более 10% от бюджетных мест для поступления по отдельной квоте для Героев РФ, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников СВО, детей военнослужащих, направленных в другие государства.