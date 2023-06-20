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Дети участников СВО поступают в НГУЭУ на бюджет по квоте — сколько будет мест?

20 июня 2023, 05:34
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
НГУЭУ ждет студентов из новых областей и республик в 2023 году.
Поступающие в 2023 году в Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) имеют право участвовать в конкурсе в рамках отдельной квоты. Также Университет ждет жителей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР на особых условиях.

«В этом году в НГУЭУ выделено 31 бюджетное место в рамках отдельной квоты, на которое могут претендовать Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, дети военнослужащих, направленных в другие государства» — сообщил руководитель пресс-службы НГУЭУ Дмитрий Калинин.

При этом, общее количество бюджетных мест в ВУЗе по образовательным программам бакалавриата и специалитета в будущем учебном году — 323, то есть почти 10% бюджетных мест предусмотрено по отдельной квоте.

Поступать по отдельной квоте можно будет как по вступительным испытаниям, которые проводит НГУЭУ, так и без экзаменов.

В 2023 году право сдать вступительные экзамены в вузе также имеют абитуриенты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей или приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей, в том числе в форме собеседования.

Также существуют особенности приема лиц, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств. В первую очередь, это студенты, признанные гражданами РФ (в связи с принятием в РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области), а также граждане РФ, которые постоянно проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день их принятия в Российскую Федерацию.

Названо число мест в НГУ для детей участников СВО, военнослужащих и Героев РФ
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НГУ также предоставит более 10% от бюджетных мест для поступления по отдельной квоте для Героев РФ, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников СВО, детей военнослужащих, направленных в другие государства.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Вузы#Студенты#Абитуриенты#Образование#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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