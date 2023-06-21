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Жителей Новосибирска напугал ползающий голым в овраге мужчина

21 июня 2023, 05:24
Фото: МАСС/ВК
Новосибирцы вызывали 20 июня спасателей для неадекватного голого мужчины, который прятался в кустах. Об этом инциденте сообщает пресс-служба МАСС.

Спасателям пришлось выезжать на улицу Бориса Богаткова. Там местные жители заметили странного парня лет 30-ти, который упал в овраг и не смог выбраться.

«Сибиряк вел себя неадекватно. Мычал, не обращал внимания на людей. Просто ползал, ища выход», — рассказали очевидцы.

Ради мужчины специалисты спустились в овраг. Они уложили его на носилки, вытащили и отдали медикам.

Напомним, на днях другой полуголый мужчина прыгал под автомобили в Новосибирске. Ему вызвали скорую.

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#Алина Шефер#Спасатели#Голый#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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