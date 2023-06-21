Жителей Новосибирска напугал ползающий голым в овраге мужчина

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Спасателям пришлось выезжать на улицу Бориса Богаткова. Там местные жители заметили странного парня лет 30-ти, который упал в овраг и не смог выбраться.
«Сибиряк вел себя неадекватно. Мычал, не обращал внимания на людей. Просто ползал, ища выход», — рассказали очевидцы.
Ради мужчины специалисты спустились в овраг. Они уложили его на носилки, вытащили и отдали медикам.
Напомним, на днях другой полуголый мужчина прыгал под автомобили в Новосибирске. Ему вызвали скорую.