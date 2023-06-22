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Как будет работать метро на День города в Новосибирске 24 и 25 июня 2023

22 июня 2023, 02:35
Фото: atas.info
График работы метро продлят

В Новосибирске метро изменит режим работы в День города 24 и 25 июня

Метро Новосибирска изменило график работы из-за Дня города, о чем сообщают в пресс-службе метрополитена.

В связи с празднованием 130-летия Новосибирска, которое состоится 24 и 25 июня 2023 года, был изменен график работы метро. В эти дни метро будет функционировать до часа ночи: на час дольше, чем обычно.

«Учитывая насыщенную программу празднования Дня города, Новосибирский метрополитен принял решение для удобства новосибирцев и гостей города, прибывающих отметить 130-летие столицы Сибири, продлить время работы подземки в выходные дни: до 01:00 25 июня и до 01:00 26 июня», — уточнили в пресс-службе метрополитена.

Кроме того, в День города будут организованы дополнительные рейсы автобусов, маршрутных такси и троллейбусов. Они отправятся с остановок «Речной вокзал» и «Дом Ленина» в 22:00, а с вокзала «Новосибирск-Главный», площади Калинина и площади Маркса — в 22:50.

#Эмилия Губарева#Метро#Новосибирское метро#День города#День города 2023 в Новосибирске#Город#Транспорт#Новосибирск
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