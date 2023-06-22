Как будет работать метро на День города в Новосибирске 24 и 25 июня 2023

Кроме того, в День города будут организованы дополнительные рейсы автобусов, маршрутных такси и троллейбусов. Они отправятся с остановок «Речной вокзал» и «Дом Ленина» в 22:00, а с вокзала «Новосибирск-Главный», площади Калинина и площади Маркса — в 22:50.