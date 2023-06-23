В итоге получается, что Максим Глебов был задержан, ночь провел в дежурной части, где ему не предоставили матрас и подушку для сна. Тот момент, что его не перевели в изолятор временного содержания, а оставили на ночь в дежурной части, то же, по словам Ивана Фролова, является нарушением. На следующий день еще четыре часа Максим провел в суде. После чего, его отпустили, не предоставив постановления о том, что он не виновен.