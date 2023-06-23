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Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Как рассказал Атас.Инфо общественник из Новосибирска Иван Фролов, который приехал в Кемерово вместе с Максимом Глебовым и был свидетелем его задержания, должен был состояться суд по административному нарушению, которое вменяется Максиму.
Его задержали за отказ назвать свое имя при обращении к сотруднику полиции, а именно, ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции при исполнении обязанностей). Как сообщил Иван Фролов, сегодня судья предложила Максиму подписать расписку о разъяснении прав, при этом сами права озвучены не были.
На заседании суда судья предупредила, что если Максим признает вину, то суд сразу рассматривает дело. Если он вину не признает, судье требуется время на рассмотрение ходатайств (было представлено два ходатайства), и заседание суда будет отложено до вечера.
Кроме того, судья сообщила, что у нее три срочных дела о заключении под стражу и времени сейчас заниматься делом Максима Глебова, в случае, если он вину не признает, у нее нет: «У меня избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, и поэтому они в приоритете».
То же самое повторил сотрудник полиции, в распоряжении редакции имеется аудиозапись: «Сейчас быстренько рассмотрим, если ходатайства не будешь заявлять, и домой идешь».
От предложения судьи Максим отказался, в результате ему пришлось провести в Центральном суде города Кемерово еще четыре часа в ожидании своей очереди, но дело так и не было рассмотрено.
«Полицейский, вышедший из здания в три часа дня, сообщил, что Максим свободен, потому что к нему нет вопросов. Мы пытались добиться постановления суда, чтобы привлечь сотрудников полиции. Постановление нам не отдали. Сказали, что было вынесено определение, что протокол будет возвращен сотрудникам полиции в виду того, что были допущены нарушения при его составлении», — рассказал редакции Иван Фролов, который находился в
«По КоАП РФ, если документы поступили в суд, судья обязана их проверить сразу, если там есть нарушения, судебное заседание не открывается. Она их не проверила и открыла судебное заседание. Поэтому заседание до сих пор не закрыто. По этому делу должно быть вынесено постановление либо о привлечении ответственности административной, либо о том, что дело в отношении него по ст. 19.3 прекращено. Но ни то, ни другое не сделано».
В итоге получается, что Максим Глебов был задержан, ночь провел в дежурной части, где ему не предоставили матрас и подушку для сна. Тот момент, что его не перевели в изолятор временного содержания, а оставили на ночь в дежурной части, то же, по словам Ивана Фролова, является нарушением. На следующий день еще четыре часа Максим провел в суде. После чего, его отпустили, не предоставив постановления о том, что он не виновен.
Как оказалось, что Максима Глебова привлекли к ответственности за административное правонарушение, которого он не совершал, редакция Атас.Инфо писала ранее.